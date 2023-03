Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hannover (ots) - Zusammenfassung:- Umsatz steigt mit 1,45 Mrd. Euro auf neuen Rekordwert (plus 6% ggü. Vorjahr);EBIT vor Sondereffekten um 4,8 Prozent auf 76,6 Mio. Euro erhöht.- Konzern will Politik und Behörden bei der Beschleunigung der Energiewende nochstärker unterstützen.- Tiefengeothermie bietet hohes Potenzial für eine nachhaltige undkosteneffiziente Wärmewende, TÜV NORD fordert dafür eine bundesweite Allianzaus Politik, Behörden, Betreibern und Verbrauchern.- Konzern begleitet die Mobilitätswende durch Ausbau der Elektromobilität undschlägt herstellerunabhängiges "TrustCenter" für den datenschutzkonformenZugriff auf Fahrzeug- und Fahrdaten vor.- Verstärkte Zuwanderung internationaler Fachkräfte verspricht einen Schub fürdie Energie- und Mobilitätswende sowie für die digitale Transformation.- Konzern wurde erneut als "Leading Employer" ausgezeichnet. Mit neuen,flexiblen Arbeitszeitmodellen ist er im Wettbewerb um Talente erfolgreich.Die TÜV NORD GROUP hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen undkonnte insbesondere ihre zentrale Stellung bei der Sicherung derEnergieversorgung und Beschleunigung der Energiewende im In- und Ausland weiterausbauen. Bei der Jahrespressekonferenz in Hannover stellte derVorstandsvorsitzende Dirk Stenkamp heraus: "Unser Tätigkeitsfokus spiegelt starkdie Zeitenwende in Deutschland und Europa wider. Mit dem Aufbau der deutschenLNG-Infrastruktur in Rekordzeit, dem sicheren Übergangsbetrieb der kohle- undkerntechnikbasierten Energieerzeugung und dem beschleunigten Ausbau der Wind-und Solarkraft haben wir über das Jahr 2022 bis heute bedeutende Beiträge zurAbwendung einer Energiekrise geleistet." Stenkamp wies gleichzeitig auf das hoheZukunftspotenzial für Tiefengeothermie hin: "Mehr als 25 Prozent der inDeutschland benötigten Wärmeenergie könnten nachhaltig, schnell undvergleichsweise einfach durch Geothermie-Heizwerke bereitgestellt werden. ZurUmsetzung benötigen wir eine koordinierte, bundesweite Allianz für dieWärmewende, um diese klimafreundliche Technologie auch in Deutschland zuetablieren."Stenkamp betonte, dass für das Gelingen der Energiewende das Tempo beiGenehmigungsprozessen nochmals gesteigert werden müsse. "MangelndeDigitalisierung, behördlicher Personalmangel und sich im Zulassungsverfahrenändernde Auflagen gehören neben Material- und Produktionsengpässen zu denHauptursachen für lange Verfahren beim Zubau von Windkraft, Photovoltaik, Biogasund Stromtrassen. Mit unserer hohen Kompetenz und Erfahrung unterstützt der TÜVNORD Konzern die öffentliche Hand gezielt beim beschleunigtenInfrastrukturausbau, z. B. durch technische und umweltbezogene Gutachten oder