Wirtschaft Dax baut Gewinne weiter aus - Blick geht nach Asien

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine anfänglichen Gewinne am Mittwoch bis zum Mittag weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit 15.260 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Handelsschluss vom Vortag.



Wie schon am Morgen befanden sich die Aktien von Infineon an der Spitze der Kursliste, Papiere von Vonovia haben sich derweil mit größeren Zuwächsen vom Ende der Kursliste nach oben gearbeitet. Der Blick der Anleger wandert derweil über den europäischen Tellerrand hinaus. "Die Marktteilnehmer warten gespannt auf die nächsten Impulse für die europäische Wirtschaftsunion", sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Mittag.