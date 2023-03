TOPdesk zum 3. Mal in Folge zu einem der führenden Enterprise-Servicemanagement-Anbieter ernannt

Kaiserslautern (ots) - TOPdesk, ein weltweit führender Anbieter von IT- und

Enterprise-Servicemanagement-Lösungen, gibt die neuesten Ergebnisse von Research

In Action, einem globalen Forschungsunternehmen für IT-Services und

Automatisierung, bekannt. TOPdesk wird in der 2023 Vendor Selection Matrix (TM)

für Enterprise-Servicemanagement das dritte Jahr in Folge als "Marktführer"

bezeichnet.



Laut Research In Action begeistert TOPdesk weiterhin seine Kunden in den

wichtigsten Branchen. Die für die Studie befragten Kunden stuften TOPdesk als

einen der besten Anbieter von Softwarelösungen ein, sowohl was die

Kundenzufriedenheit als auch das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft.