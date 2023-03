Stiften gegangen? Gemeinnützige Stiftungen lassen bei der Geldanlage Transparenz und Nachhaltigkeit vermissen und riskieren Konflikte mit ihrem Stiftungszweck

Berlin (ots) -



- Neue Studie analysiert die Anlagekriterien der größten gemeinnützigen

Stiftungen in Deutschland.

- Recherchen offenbaren Transparenzdefizite bei der Verwaltung des

Stiftungsvermögens.

- Nur eine von 37 Stiftungen veröffentlicht überhaupt Anlagerichtlinien.

- Bei knapp der Hälfte der Stiftungen (18 von 37) lassen sich keinerlei Hinweise

auf Nachhaltigkeitskriterien bei der Vermögensanlage finden.

- Finanzanlagen der Stiftungen müssen sich mehr am Gemeinwohl und an ihrer

Gemeinnützigkeit ausrichten, um im Einklang mit ihrem Stiftungszweck zu

bleiben.



Die Studie wird am Mittwoch, 29. März 2023, um 11 Uhr in einem virtuellen

Pressegespräch vorgestellt. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich: