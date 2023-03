Ørsted startet von Emden Baumaßnahmen für neue Offshore-Windparks

Emden/Hamburg (ots) - Zum anstehenden Start der Installationsarbeiten der

Offshore-Windparks Gode Wind 3 und Borkum Riffgrund 3 intensivieren Ørsted und

EPAS ihre Zusammenarbeit im Hafen von Emden.



Für die Vorbereitung der Fundamentsetzung für Ørsteds neue Offshore-Windparks

vor der Nordseeküste von Ostfriesland im Sommer, finden aktuell die

bauvorbereitenden Maßnahmen im Emder Hafen statt. Für den Bau in der Nordsee

wird Ørsted auch zukünftig mit der Ems Ports Agency & Stevedoring Beteiligungs

GmbH & Co. KG , kurz epas, zusammenarbeiten. Die epas wird, wie auch bei

Projekten in der Vergangenheit, die Rolle des Hafendienstleisters einnehmen und

logistische Aufgaben, wie das Be- und Entladen der Schiffe von Ørsted,

unterstützen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Malte Hippe, Geschäftsführer von Ørsted in Deutschland und verantwortlich fürdie Betriebsführung des Konzerns in Zentraleuropa, sagt: "Emden ist als Standortfür die Errichtung unserer neuen Windparks in Deutschland essenziell. Für denBau unserer Offshore-Windparks brauchen wir einen geeigneten Standort, der unsermöglicht die Logistik effektiv zu gestalten und dabei möglichst kurze Wege zuden Anlagen zu haben - das ist von Emden aus in Zusammenarbeit mit epasmöglich."Dennis Bormann, als Bauleiter bei Ørsted für die Koordination der OffshoreInstallationsarbeiten bei Borkum Riffgrund 3 und Gode Wind 3 verantwortlich,fügt hinzu: "Es ist toll einen so zuverlässigen und breit aufgestellten Partnerwie die epas an der Seite zu wissen. Die Zusammenarbeit ist professionell undflexibel, was uns während der Bauphase sehr entgegenkommt. Um dieInstallationsarbeiten in den nächsten zwei Jahren koordinieren zu können, habenwir ein Projektbüro im Emder Hafen eröffnet."Timo Siebahn, Geschäftsführer der epas, dazu: "Die Zusammenarbeit mit Ørsted iststets vertrauensvoll, dynamisch, konstruktiv und zielführend. Wir sind stolz,erstmalig den Bau eines Windparks von Beginn an begleiten zu dürfen. Mit derEröffnung des Projektbüros haben wir die Möglichkeit, die Bandbreite unsereHafendienstleistung im Rahmen der Errichtungsarbeiten zur erweitern, da wir inder Vergangenheit maßgebliche im Bereich Betrieb und Wartung von Windparksunterstützt haben."Erste Arbeiten auf SeeVon Emden aus läuft bereits seit fast vier Jahren das Service-Schiff, die Windof Change , regelmäßig aus, um die bestehenden deutschen Ørsted-Windparks aufhoher See zu warten. Von Vorteil ist dabei auch die geografische Nähe zumFlugfeld in Emden und dem Standort von Ørsted in Norddeich.Nun hat Ørsted auch ein Projektbüro am Südkai des Hafens in Emden eröffnet, vondem aus die Errichtung der beiden Windparks Gode Wind 3 und Borkum Riffgrund 3