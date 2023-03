Minijobs wichtig für Sozialversicherung und Arbeitsmarkt

Bochum/Essen/Cottbus (ots) - Vor 20 Jahren hat die Minijob-Zentrale ihre Arbeit

aufgenommen.



Am 1. April 2003 ging die Minijob-Zentrale an den Start. Sie ist die zuständige

Einzugsstelle für das Beitrags- und Meldeverfahren zur Sozialversicherung für

alle Minijobs in Deutschland. Die Minijob-Zentrale erledigt das Beitrags- und

Meldeverfahren für Minijobberinnen und Minijobber bundesweit unter dem Dach der

Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS). An den Standorten in

Cottbus und Essen sind für die Minijob-Zentrale insgesamt 1.600 Beschäftigte

tätig.



Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil: "Die Minijob-Zentrale ist

Deutschlands Flaggschiff gegen Schwarzarbeit. Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter machen einen hervorragenden Job und helfen täglich dabei, dass

geringfügige Beschäftigung legal ausgeführt werden kann. Mein Besuch am Standort

Cottbus vor fünf Jahren ist mir noch immer in guter Erinnerung. Ich gratuliere

der Minijob-Zentrale herzlich zum 20-jährigen Bestehen und kann mich als

Arbeitsminister nur bedanken für die vielen Jahre der exzellenten Arbeit."