Alibaba will sich umstrukturieren

Alibaba-Chef Daniel Zhang erhofft sich von der Restrukturierung mehr Beweglichkeit der einzelnen Teilbereiche. Er will damit auch den „Geist des Unternehmertums“ wiederbeleben. Dieser sei durch das starke Wachstum der vergangenen Jahre und der Monopolstellung auf dem chinesischen Markt in ein zu starkes Konzerndenken übergegangen. Nun soll der Verwaltungsapparat ausgedünnt werden, die operativen Einheiten sollen mehr Entscheidungskompetenz bekommen.

Auslöser für die Rallye: Der IT-Riese will sich umstrukturieren und plant die Aufspaltung in sechs Geschäftsbereiche sowie weitere Beteiligungen. Unternehmensangaben zufolge sind separate Einheiten für Online-Handel, Medien und das Cloud-Geschäft geplant. Für jeden Bereich sollen Möglichkeiten geschaffen werden, Fremdkapital aufzunehmen und/oder einen Börsengang anzustreben. Lediglich das lokale Einzelhandelsgeschäft soll weiterhin eine hundertprozentige Unternehmenstochter bleiben.

Alibaba-Aktien sind zur Wochenmitte kräftig angesprungen. Der Kurs des chinesischen Amazon-Konkurrenten kletterte an der Nasdaq unter hohem Handelsvolumen um satte 14% auf 98,40 US-Dollar. Es wurden rund 118,05 Millionen Aktien umgesetzt. Das ist gut fünfmal mehr als an durchschnittlichen Handelstagen.

