Selbstmedikationsmarkt in Deutschland befindet sich wieder auf Vor-Corona-Niveau (FOTO)

Berlin (ots) - Die "OTC-Daten 2023" des Bundesverbandes der Pharmazeutischen

Industrie e.V. (BPI) zeigen: Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie

erholt sich der Markt für Arzneimittel der Selbstmedikation (OTC) wieder. Er

befindet sich auf einem Vor-Corona-Niveau. Obwohl der Einfluss der

Corona-Pandemie auf den Selbstmedikationsmarkt nachgelassen hat, sind

OTC-Hersteller parallel von steigenden Produktionskosten am Gesamtmarkt

betroffen. Diese und weitere Erkenntnisse gehen aus der neuen Ausgabe "OTC-Daten

2023" des BPI hervor.



In der Gesamtschau zeigt sich: Sowohl Vor-Ort-Apotheken als auch der

Versandhandel in Deutschland verzeichnen deutliche Absatz- und Umsatzzuwächse

(siehe Grafiken unten): "Absatz- und Umsatzzuwächse im OTC-Markt erreichten

ihren Höhepunkt im vierten Quartal 2022. Infektionswellen im Jahr, insbesondere

die Grippewelle im Dezember, führten zu einem ungewöhnlich hohen Bedarf an

OTC-Arzneimitteln. Die Betrachtung des Marktes auf Monatsebene verdeutlicht

diesen Zusammenhang. Stärkster Treiber für den Marktaufschwung waren vor allem

Erkältungsmittel", erklärt BPI-Hauptgeschäftsführer Dr. Kai Joachimsen.