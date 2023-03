Miele wächst weiter - und baut ein Werk in den USA (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Marktnahe Produktion von Herden und Backöfen für Nordamerika

- Betrieb startet Ende 2024 / Erste Ausbaustufe mit 150 Beschäftigten

- Die Entscheidung für den konkreten Standort folgt in den nächsten Monaten



Zur Fortsetzung und weiteren Stärkung des Wachstumskurses baut die Miele Gruppe

ihre Produktionskapazitäten weiter aus. Der nächste Meilenstein ist das erste

Werk des Gütersloher Familienkonzerns auf dem amerikanischen Kontinent, wo Herde

und Backöfen für die USA, Kanada und Mexiko gefertigt werden sollen. Für den

weltweit führenden Hersteller von Premium-Geräten für Haushalt und Gewerbe ist

dies der achte Produktionsstandort außerhalb Deutschlands, bei dann 16 Werken

insgesamt.





Dank ihrer hochwertigen Herde, Backöfen, Kochfelder, Dampfgarer,Dunstabzugshauben und weiterer attraktiver Produkte gehört die Business UnitCooking seit vielen Jahren zu den wichtigsten Wachstumstreibern der Miele Gruppe- mit zuletzt mehr als 1,1 Mrd. Euro Umsatz und einem Zuwachs von fast 13Prozent. "Auch für die kommenden Jahre planen wir mit steigenden Stückzahlen",sagt Cooking-Chef Dr. Uwe Brunkhorst, "und damit stoßen wir mit unserenbisherigen Produktionsstandorten in Arnsberg, Bünde und Oelde an die Grenzeunserer Kapazitäten."Für die Entscheidung, künftig auch in den USA zu produzieren, gibt es mehreregute Gründe. "Schon heute sind die Vereinigten Staaten für Miele der größteMarkt außerhalb Deutschlands, mit zuletzt deutlichen Wachstumsraten, aber auchnoch viel Potenzial", sagt Dr. Axel Kniehl, Geschäftsführer Marketing & Salesder Miele Gruppe. Vor Ort zu produzieren, sei daher ein konsequenter Schritt undein starkes Signal für die Kundinnen und Kunden dort. Außerdem erspart dies dieGerätetransporte über den Atlantik: "So reduziert sich die Lieferzeit von heutebis zu zehn Wochen auf wenige Tage und wird zugleich das Klima entlastet", sagtDr. Stefan Breit, Geschäftsführer Technology. Zur weiteren CO2-Ersparnis solledann auch das Gros der Zulieferteile aus den USA kommen.Im ersten Schritt wird Miele in seinem neuen Werk die 30-Zoll-Backöfen sowie diegroßen und vielseitigen Standherde ("Range Cooker") fertigen, die beide speziellfür Nordamerika konzipiert sind. Später kommen großformatige Dunstabzugshaubenhinzu. Der Produktionsstart ist für Ende 2024 vorgesehen, mit 150 Beschäftigtenbis Ende 2025. Die Entscheidung für den konkreten Standort wird in den kommendenMonaten fallen und kommuniziert werden. Wie eine zweite Ausbaustufe aussehen