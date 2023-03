Die "Cloud Kite Competition" des 40th Weifang International Kite Festival bringt hervorragende Drachen zusammen

Weifang, China, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Dies ist ein Bericht des

Shandong-Büros von Hong Kong Business Daily. Das 40th Weifang International Kite

Fair steht kurz bevor und die Organisatoren laden zur Teilnahme am Wettbewerb

"Cloud Kite Competition" für das Drachenfliegen ein. Das Organisationskomitee

dieses Drachenwettbewerbs hat bekannt gegeben, dass es sowohl einen Online- als

auch einen Offline-Drachenwettbewerb geben wird. Alle Drachenteams fördern mit

der Teilnahme an der "Cloud Kite Competition" die Kultur und den Sport des

Drachenfliegens.



Das Organisationskomitee verlangt von den teilnehmenden Teams, einen

hervorragenden Drachen zu kreieren, der lokale Besonderheiten repräsentiert, und

ein Video über das Drachenfliegen aufzunehmen. Dieser Wettbewerb wird auf der

ganzen Welt ausgetragen, und die 30 besten Drachen werden einzeln auf der

Medienplattform bekannt gegeben und beworben. Das Organisationskomitee wird zwei

Goldpreise, sechs Silberpreise, 10 Bronzepreise und 12 Exzellenzpreise für

die"Cloud Kite Competition" auf Grundlage der erhaltenen Bewertungen vergeben.

Die Preisträger werden am 20. Mai mit entsprechenden Boni, Trophäen und

Zertifikaten ausgezeichnet.