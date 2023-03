Augmented Reality im Onlineshopping - Scanblue schafft Fakten (FOTO)

Auetal/Schaumburg (ots) - Augmented Reality in Onlineshops gehört zu den im

Moment weithin unterschätzten Technologien. Obwohl Apple und Google es als "Next

Big Thing" ansehen, haben doch die meisten Onlineshop-Betreiber das Thema noch

nicht auf dem Radar; empfinden es bestenfalls als schönes Marketing-Gimmick.

Scanblue aus Auetal in Niedersachsen belegt - zusammen mit seinen Kunden - wie

groß der monetäre Nutzen dieser Technologie tatsächlich ist.



Wie schön wäre es, wenn man sich die Produkte beim Kauf im Internet vorher real

zuhause anschauen könnte. Weil das nicht geht, werden Produkte heute im großen

Stil von den Konsumenten mehr oder weniger blind gekauft und in entsprechend

großer Zahl zurückgesandt.





Dabei steht der nächste Technologiesprung schon in den Startlöchern. DieFähigkeit, mit jedem aktuell handelsüblichen Smartphone Produkte schon vor demKauf real in Augmented Reality im eigenen Wohnzimmer anzuschauen, bringt jedesmobile Telefon heute mit. Eine App muss man dazu schon lange nicht mehrherunterladen. Ein Test ist jedem zu empfehlen - normalerweise folgtBegeisterung.Aber, was bringt das dem Onlineshop-Betreiber finanziell tatsächlich? Natürlichwird, wie immer bei neuen Technologien, allgemein viel halbgare Information inden Raum gestellt. Einen ersten fundierten Wert leitete eine in der HarvardBusiness Review vom März vergangenen Jahres veröffentliche Studie der SingapurManagement University her: laut dieser Studie stiegt die Conversion Rate - fallsalle anderen Kenngrößen gleichbleiben, also letztlich der Umsatz - im BereichKosmetik um 19,8%. Ein atemberaubender Wert.Scanblue - weltweiter Technologieführer bei 3D-Scansystemen zur Digitalisierungphysischer Objekte - wollte sich damit aber noch nicht zufriedengeben. Dieinteressanteste Anwendung für Scanblue-Kunden ist heute Augmented Reality inOnlineshops. Und selbstverständlich fragen die Kunden nach dem konkreten,monetären Nutzen dieses Features. Also war klar, dass Scanblue seine Kundenmotiviert, sogenannte A/B-Tests durchzuführen, bei denen auf statistischer Basisdie Änderung der Conversion Rate und damit des Umsatzes gemessen wird.Erste Ergebnisse sind hochinteressant: so konnte ein deutscher Hersteller vonQualitätswerkzeugen, der auf einer reichweitenstarken Onlineplattform handelt,seinen Umsatz um 19,3% steigern. Davon berichtete Dr. Ulrich Clemens, CMO beiScanblue, in seinem Vortrag auf der führenden Messe für Digitalmarketing DMEXCOin Köln. Die Details dieses A/B-Tests würden hier zu sehr in die Tiefe führen -für Interessierte ist der Vortrag aber sowohl bei Scanblue als auch bei derDMEXCO noch online.Norbert Zimmermann, CEO bei Scanblue, konstatiert denn auch als Folge derinteressanten Fakten "Mehr und mehr wird klar, dass Augmented Reality imOnlinehandel zu einer Steigerung von 10 bis 20% führt. Damit ist es nur nocheine Frage der Zeit, bis jeder Onlineshop dieses Feature anbieten wird."Pressekontakt:Scanblue Engineering AGDr. Ulrich ClemensChief Marketing Officermailto:u.clemens@scanblue.com+49-5752-3777-151http://www.scanblue.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125685/5474989OTS: Scanblue Engineering AG