VERSES und SimWell schließen Partnerschaft zur Optimierung von digitalen Zwillingssimulationen mit KOSMOS

Vancouver, British Columbia, – 29. März 2023 / IRW-Press / – VERSES Technologies Inc. (NEO: VERS) (OTCQX: VRSSF) („VERSES“' oder das „Unternehmen“) – ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat – freut sich außerordentlich, eine strategische Partnerschaft mit der Firma SimWell ( https://www.simwell.io ) bekannt geben zu können. SimWell ist führend im Bereich der digitalen Simulationen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt durch die Anwendung von fortschrittlichen Analysetechnologien effizienter zu machen. Zweck der Zusammenarbeit ist es, sich die Leistungsfähigkeit von Wissensmodellen und digitalen Zwillingstechnologien zunutze zu machen, um Unternehmen auf der ganzen Welt mit mehr Informationen zu versorgen und sie bei der Optimierung und Effizienzsteigerung zu unterstützen.

Mit der Partnerschaft sollen die fortschrittliche KI von VERSES und SimWells digitale Zwillinge für den Erfahrungsaufbau zur Generierung von prädiktiven Modellierungssimulationen genutzt werden. Ziel dieser Kooperation ist es, Firmenkunden in den Bereichen Einzelhandel, Lagerhaltung, Verbrauchermarken, Produktion, Logistik und Lieferketten bei der Erstellung von Echtzeitmodellen zu helfen, damit diese datengestützte Entscheidungen treffen, ihre Prozesse optimieren und ihre Kosten senken und sich dabei auf dem wettbewerbsintensiven globalen Markt profilieren können.

SimWell wird als erstes Unternehmen dem Entwicklernetzwerk von VERSES beitreten, um im Ökosystem KOSMOS intelligente Agenten zu erzeugen. Intelligente Agenten wandeln Daten kontinuierlich in ein Wissensmodell um, das von Mensch und Maschine „gelesen“ werden kann und als Grundlage für die Durchführung von Aktionen dient bzw. zunehmend prädiktive und reaktive autonome Systeme ermöglicht. SimWell hat zahlreiche Fortune-500-Kunden, die bei der Lösung von komplexen strategischen und operativen Herausforderungen über Simulation, Optimierung und digitale Zwillingstechnologie auf SimWell vertrauen.

„Wenn Sie zwischen 500.000 und 1 Million Dollar für die Simulation Ihrer betrieblichen Abläufe ausgeben, bevor Sie sich für ein millionenschweres und mehrjähriges Projekt entscheiden, kann das nur funktionieren, wenn Sie der Simulation auch vertrauen. Und bei SimWell hat sich dieses Vertrauen weltweit immer wieder bestätigt“, weiß James Hendrickson, President und General Manager von VERSES Logistics Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, die als globaler unternehmensspezifischer Geschäftsbereich operiert. „Wir sind begeistert, wie gut VERSES und SimWell aus kultureller und technischer Sicht harmonieren. Die Bündelung unserer Kräfte kommt Kunden und Partnern in aller Welt zugute, die wir mit unserem Fachwissen und mit Tools, die wesentliche Veränderungen in den verschiedenen Unternehmensbereichen ermöglichen, unterstützen.“