Die Metabolomik-Plattform und -Leistungen von Metabolon wurden in mehr als 3000 Peer-Reviewed-Artikeln in den Bereichen Life Sciences, Pharmazie/Biotechnologie und angewandte Wissenschaften zitiert

MORRISVILLE, N.C., 29. März 2023 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomik-Lösungen, die eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Forschung, Diagnostik, therapeutische Entwicklung und Präzisionsmedizin voranbringen, gab heute bekannt, dass die Ergebnisse seiner Metabolomik-Plattform und der damit verbundenen Leistungen in mehr als 3000 Peer-Reviewed-Zeitschriften zitiert wurden. Seit mehr als 20 Jahren konzentriert sich Metabolon auf die Entwicklung und Optimierung seiner Plattform, damit Metabolomik in allen Bereichen der Life-Sciences-Forschung genutzt werden kann. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen sich auf Metabolons hochwertige Metabolomik-Ergebnisse und haben es dem Unternehmen ermöglicht, diesen historischen Meilenstein zu erreichen.

Erstklassige Metabolomikdaten beschleunigen die Forschung in verschiedenen Disziplinen und wurden in mehr als 3000 Publikationen zitiert - Tendenz steigend. Allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 wurden fast 75 Artikel in weltbekannten Fachzeitschriften veröffentlicht

Veröffentlichungen, die sich auf Metabolon, seine Plattform und seine Ergebnisse beziehen, sind in weltweit renommierten Fachzeitschriften wie Nature, Nature Medicine, Nature Genetics, Cell, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) und vielen weiteren Publikationen erschienen. Dies belegt die deutliche Zunahme des Bewusstseins für die Bedeutung der Metabolomik sowie von deren Anerkennung in der Forschung. Metabolon unterstützt weiterhin die aktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und ermöglicht so ein kontinuierliches Wachstum sowie einen zunehmenden Einsatz in den Life Sciences und im Bereich wissenschaftlicher Innovationen. Der Beitrag von Metabolon zu wissenschaftlichen Studien wurde 2016 in seinem tausendsten Peer-Reviewed-Artikel zitiert und wird seither immer häufiger zitiert, mit fast 75 Zitaten im Januar und Februar 2023 zu Themen, die von COVID-19 bis hin zu Entzündungen reichten. Somit gibt es inzwischen mehr als 3000 Veröffentlichungen, in denen die Beiträge von Metabolon zitiert werden, und diese Zahl steigt weiter an.