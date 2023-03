MEDIENBEKANNTGABE - Offener Brief Yoshua Bengio und Hunderte von Unterzeichnern fordern, das Training von KI-Systemen auszusetzen, die leistungsfähiger sind als GPT-4

Montreal, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Hunderte von wichtigen Akteuren im

Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und Technologie, darunter Yoshua

Bengio, Gründer und wissenschaftlicher Direktor des Mila - Quebec AI Institute (

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3822749-1&h=3188383103&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3822749-1%26h%3D2606626298%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fmila.quebec%252Fen%252F%26a%3DMila&a=Mila+-+Quebec+AI+Institute) ,

haben heute einen vom Future of Life Institute (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d

e&o=3822749-1&h=2103094222&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D

en%26o%3D3822749-1%26h%3D2886937766%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffutureoflife.org%2

52Fopen-letter%252Fpause-giant-ai-experiments%252F%26a%3DFuture%2Bof%2BLife%2BIn

stitute&a=Future+of+Life+Institute) initiierten offenen Brief mitunterzeichnet,

in dem die KI-Labore aufgefordert werden, das Training von KI-Systemen, die

leistungsfähiger als GPT-4 sind, für mindestens sechs Monate auszusetzen. Als

Reaktion auf die Pressemitteilung sind Medienvertreter eingeladen, an einer

Frage- und Antwortsitzung teilzunehmen.



In dem Brief stellen die Unterzeichner klar: Systeme, die es mit menschlicher

Intelligenz aufnehmen können, können eine ernsthafte Bedrohung für die

Gesellschaft und die Menschheit darstellen. Die sechsmonatige Aussetzung sollte

daher verwendet werden, um eine Reihe von Protokollen zu entwickeln und zu

implementieren, um diese leistungsstarken KI-Systeme genauer, transparenter und

vertrauenswürdiger zu machen.