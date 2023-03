Bilanzpressekonferenz 2023 / Deutsche Leasing zeigt operative Stärke

Bad Homburg (ots) -



- Neugeschäft um rund 5 Prozent auf 10,4 Mrd. Euro gewachsen

- Wirtschaftliches Ergebnis trotz Russlandvorsorgen über Vorjahr

- Sparkassen erhalten erhöhte Ausschüttung

- Transformationsfinanzierung gemeinsames Zukunftsfeld mit Sparkassen



Die Deutsche Leasing Gruppe (https://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/ueb

er-deutsche-leasing/finanzberichte) hat im Geschäftsjahr 2021/22 (Stichtag

30.09.2022) mit einem Neugeschäftsvolumen von 10,4 Milliarden Euro zum zweiten

Mal seit Bestehen des Unternehmens die 10-Milliarden-Grenze überschritten. Zur

positiven Entwicklung hat auch das Neugeschäft der Tochtergesellschaft DAL

Deutsche Anlagen-Leasing mit 2,4 Milliarden Euro beigetragen, insbesondere der

Bereich erneuerbare Energien mit einer deutlich gestiegenen Anzahl an Projekten.





Der Substanzwert konnte um mehr als 4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gesteigertwerden. Trotz Vorsorgen für erkennbare Risiken im Zusammenhang mit der DL Vostokund dem Russlandgeschäft lag das Wirtschaftliche Ergebnis im vergangenenGeschäftsjahr mit 177 Millionen Euro leicht über Vorjahr. Wesentliche Treiberfür das gute Ergebnis waren ein leicht gewachsenes Geschäft, weiter gestiegeneVersicherungserträge, hohe Vermarktungserlöse im Nachgeschäft und eine guteRisikolage im In- und Ausland.Die Konzernbilanzsumme stieg um 3 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro. Daserweiterte Konzern-Eigenkapital inklusive Vorsorgen nach §§ 340f und g HGBsteigerte sich leicht über Vorjahr auf 1.444 Millionen Euro. Die Ausschüttung andie Sparkassen als Gesellschafter wurde auf 40 Millionen Euro (Vorjahr: 28Millionen Euro) erhöht."Mit unserem breit diversifizierten Geschäft waren wir insgesamt gut aufgestelltund konnten unsere führende Marktposition in einem erneut herausforderndenUmfeld behaupten. Unser wirtschaftliches Fundament haben wir deutlich gestärkt",sagte Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leasing, bei derBilanzpressekonferenz des Unternehmens.In die ersten sechs Monate des neuen Geschäftsjahres 2022/23 ist die DeutscheLeasing Gruppe mit einem Neugeschäft und Ergebnis leicht über Vorjahr und einerstabilen Risikolage zufriedenstellend gestartet.Positive Entwicklung der Beteiligungen im Jahr 2022Die Deutsche Factoring Bank konnte im Jahr 2022 (Stichtag 31.12.2022) ihrenFactoringumsatz um 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 23 Milliarden Eurosteigern. Das erneute Rekordniveau konnte durch die dynamische Entwicklung desGeschäfts sowohl im nationalen Neu- und Bestandskundengeschäft als auch imImport- und Exportfactoring erreicht werden. Der Anteil des von Sparkassenvermittelten Geschäfts betrug bei den Neukunden mehr als 90 Prozent.Die S-Kreditpartner , ein Joint Venture der Deutschen Leasing mit der LandesbankBerlin/Berliner Sparkasse, konnte dank einer erfolgreichen ersten Jahreshälftemit 4,9 Milliarden Euro das höchste Neugeschäft seit ihrer Gründung (2011)erreichen. Das Bestandsvolumen aus Retail- und Firmenkundengeschäft lag im Jahr2022 (Stichtag 31.12.2022) mit 10,5 Milliarden Euro 16 Prozent über dem Vorjahr.Digitalisierungsfortschritte weiter fokussiertUnverändert investierte die Deutsche Leasing Gruppe in IT-Modernisierung,Prozess- und Produktoptimierung sowie zukunftsfähige digitale Lösungen. Dabeiunterstützte die vent.io , die Digital- und Innovationstochter der DeutschenLeasing. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich digitale Kunden- undPartnerschnittstellen sowie Investitionen in und Kooperationen mitB2B-Start-ups.Schwerpunkt Geschäftsjahr 2022/23: TransformationsfinanzierungEinen Fokus legt die Deutsche Leasing im aktuell laufenden Geschäftsjahr aufTransformationsfinanzierung und Nachhaltigkeit im Mittelstand."Mit den Sparkassen als starken Partner unterstützen wir den Mittelstand beiseinen Transformationsvorhaben. Denn: Keine Transformation ohneZukunftsinvestitionen. Die Deutsche Leasing Gruppe bietet bereits heuteLösungskonzepte zu Energieerzeugung, Energieeffizienz und E-Mobilität an", soder Vorstandsvorsitzende. Im Sommer startet die Deutsche Leasing zusammen mitden Sparkassen eine gemeinsame Vertriebs- und Marketingkampagne zum SchwerpunktTransformation im Mittelstand.Pressekontakt:Katrin KrausePressesprecherinTelefon +49 6172 88-1170Telefax +49 6172 88-1178mailto:katrin.krause@deutsche-leasing.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33459/5475003OTS: Deutsche Leasing AG