Zahlungsverkehr der Zukunft / Souveränität durch Synergien - Wie können nationale und europäische Bezahlsysteme sinnvoll miteinander interagieren? (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Das Streben nach Souveränität in zentralen volkswirtschaftlichenBelangen hat nicht nur für die einzelnen Nationen der Europäischen Union (EU)einen immer höheren Stellenwert eingenommen, sondern ist für die EU als Ganzesbesonders wichtig geworden. Davon bleibt gerade die Welt des Bezahlens nichtunberührt. Die Dringlichkeit nach innovativen Lösungen aus der Wirtschaft -sowohl national als auch paneuropäisch - ist damit allgegenwärtig. Mit dengeplanten Innovationen für die girocard, dem digitalen Wallet der EuropeanPayment Initiative (EPI) und der Einführung des digitalen Euros befindet sichdie Bezahlwelt von morgen vor einem Umbruch. Stehen die genannten Systeme inKonkurrenz zueinander oder sind sie Verbündete beim Streben nach Souveränität imeuropäischen Zahlungsverkehrsmarkt? Darüber wurde im Rahmen desParlamentarischen Abends der Initiative Deutsche Zahlungssysteme gestern inBerlin diskutiert.Bezahlen über nationale Grenzen hinweg und in digitalen Sphären wird in Europaderzeit stark von nicht-europäischen Anbietern dominiert. EuropäischeBezahlverfahren stehen nun vor der Herausforderung, dieser Entwicklung etwasentgegenzusetzen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des europäischenWirtschaftsraums auch beim Bezahlen zu sichern. Dies wirft die Frage auf, wieder Weg zu mehr Souveränität im europäischen Zahlungsverkehr vor diesemHintergrund aussehen kann. Hat ein nationales kartenbasiertes Zahlverfahren auchin Zukunft noch seine Daseinsberechtigung? Weshalb ist der Aufbau eineseuropäischen digitalen Bezahlsystems für ein souveränes Europa von Relevanz? Undwie kann mit dem gemeinsamen Ziel von Souveränität und Resilienz ein gutesZusammenspiel aussehen? Gemeinsam mit Gästen aus Politik, Wirtschaft undGesellschaft wurde auf dem 17. Parlamentarischen Abend der Initiative über dieseFragen diskutiert. Eröffnet wurde der Abend durch ein politisches Grußwort vonAlois Rainer, Mitglied der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag undVorsitzender des Finanzausschusses.Resilienz im Zahlungsverkehr durch starke nationale Bezahlverfahren"Die Souveränität des Zahlungsverkehrs von morgen hängt vom heutigen Investmentin Innovationen ab. Unser nationales Bezahlverfahren in Deutschland muss mitseinen Anwendungen so aufgestellt sein, dass das Zurückgreifen aufinternationale Systeme für Verbraucherinnen und Verbraucher nur inAusnahmefällen notwendig wird. Das sollte nicht nur für Bürgerinnen und Bürgerin Deutschland, sondern in ganz Europa gelten.", erklärt Iris Bethge-Krauß,Hauptgeschäftsführerin und geschäftsführendes Vorstandsmitglied desBundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), in ihrer Keynote. Damit