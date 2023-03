Smart Investor: warum derzeit eine "veritable Krise" startet - Crash-Signale!

Wo Rauch ist … Am Beginn der Bankenkrise 2.0? Bis vor kurzem waren Banken noch eine der am besten performenden Branchen. Seit der Schließung der Silicon Valley Bank ist es mit der guten Stimmung vorbei. In Europa beschäftigte der Niedergang der Credit-Suisse-Aktie schon länger die Börsianer. Nun kam es zum Showdown und die Züricher Großbank wurde vom Konkurrenten UBS mehr oder weniger freiwillig geschluckt. Ist das Problem damit gelöst – oder gilt weiterhin "Wo Rauch ist, da muss auch Feuer sein"? Smart Investor hat sich dieser Frage angenommen und kommt zu Schlüssen, die leider nicht sehr hoffnungsvoll stimmen.

Rohstoffe vor der Hyperknappheit?



Kupfer, Silber, Platin, Uran … die Liste der Rohstoffe, die in eine defizitäre Angebotssituation rutschen, lässt sich nahezu beliebig verlängern. Smart Investor wirft einen genaueren Blick auf die Rohstoffmärkte und liefert konkrete Daten zur jeweiligen Ist-Situation. Welche fünf Rohstoffgiganten man zudem auf dem Schirm haben sollte und wie diese sich im momentanen Umfeld schlagen, wird in einem eigenen Beitrag beleuchtet.

Argentinien & Kasachstan



Vom gefeierten Land der Wohlhabenden zum Sorgenkind: Argentinien blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Nachdem es in der jüngeren Geschichte vornehmlich durch Negativschlagzeilen – Stichworte: Schuldenschnitt und Hochinflation – von sich reden gemacht hat, könnte ein politischer Neuanfang auch an der Börse für einen Aufschwung sorgen. Die ehemalige Sowjetrepublik Kasachstan wird in der Rubrik "Lebensart & Kapital" vorgestellt. Zudem widmet sich Smart Investor den Chancen und Risiken am kasachischen Aktienmarkt, einem der preiswertesten Märkte überhaupt.

Rohöl und die grüne Planwirtschaft



Der planwirtschaftliche Abgesang auf Rohöl ist laut und unisono – schmutzig, belastend und archaisch. Mag der Umschwung zu sogenannten Erneuerbaren Energien im Kern nachvollziehbar sein, sollten dennoch auch wirtschaftliche Überlegungen berücksichtigt werden – von der Machbarkeit ganz zu schweigen. Smart Investor skizziert die Historie des schwarzen Goldes und beleuchtet, warum der Weg trotz jahrzehntelanger Peak-Oil-Debatte noch nicht zu Ende ist.

Kauf zu Rekordkursen?



Viele Anleger scheuen sich davor, Aktien zu hohen Kursen zu erwerben. Sie wollen "Schnäppchen machen" und übersehen so einige der interessantesten Titel. Smart Investor zeigt anhand aktueller Beispiele, warum billig kaufen und teuer verkaufen nicht immer die beste Strategie ist.

Schweizer Strippenzieher



Smart Investor spricht mit Bestseller-Autor Ernst Wolff über sein neues Buch zum World Economic Forum WEF und die beklemmende Agenda, die die Schweizer Lobbyisten verfolgen.

Dies und noch vieles mehr im neuen Smart Investor 4/2023.

Text: Ralf Malisch, Smart Investor