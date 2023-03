Jenoptik erhöht nach gutem Geschäftsjahr die Dividende

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik will nach einem guten Geschäftsjahr 2022 seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand um Stefan Traeger am Mittwoch bei der Vorlage endgültiger Jahreszahlen weiterhin zuversichtlich. Demnach soll der Umsatz erneut zulegen und die Marge sich verbessern. Die Aktie verlor im Mittagshandel um 2,6 Prozent. Allerdings hat sich das Papier seit dem Jahreswechsel um fast ein Fünftel verteuert.

Für das abgelaufene Jahr sollen die Anteilseigner 30 Cent pro Aktie erhalten - fünf Cent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn sank vor allem nach einer Neubewertung der Geschäftsperspektiven des Nicht-Optik-Geschäfts, höherer Steuern und einem negativen Ergebnis des im Sommer verkauften Militärtechnik-Geschäfts um über 30 Prozent auf 55,1 Millionen Euro zurück. Zudem hatte es im Vorjahr einen positiven Einmaleffekt im Zusammenhang mit Firmenkäufen gegeben.

Jenoptik hatte bereits im Februar vorläufige Eckdaten für das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf das laufende Jahr bekannt gegeben, die der Konzern mit den endgültigen Zahlen nun bestätigte. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens legte im vergangenen Jahr um gut 30 Prozent auf rund 980 Millionen Euro zu. Dazu trugen vor allem Zukäufe im Optik-Geschäft bei. Aber auch das Geschäft mit Systemen und Dienstleistungen rund um die Verkehrssicherheit entwickelte sich etwas besser. Weniger erlöste Jenoptik hingegen im Nicht-Optik-Geschäft.