BERLIN (dpa-AFX) - Die Geschäftszahlen der Deutschen Bahn beschäftigen den Aufsichtsrat des Konzerns. Das Kontrollgremium trat am Mittwoch zusammen. Neben dem Jahresabschluss 2022 standen auf der Tagesordnung Gremiumskreisen zufolge unter anderem die schwierige Lage bei der finanziell angeschlagenen Güterverkehrstochter DB Cargo, das Großprojekt Stuttgart 21 und die mittelfristige Finanzplanung des Konzerns. Beschlüsse standen nicht an. Den Jahresabschluss will die Bahn an diesem Donnerstag veröffentlichen.

Thema im Kontrollgremium dürften auch die geplanten Investitionsmilliarden für die Schiene sein, auf die sich die Regierungskoalitionen am Dienstagabend geeinigt haben. Bis 2027 sehen sie auf der Schiene einen Investitionsbedarf von 45 Milliarden Euro, den die Regierung vor allem aus der LKW-Maut finanzieren will, die dafür erhöht werden soll.

Die Deutsche Bahn hatte im ersten Halbjahr 2022 vor allem dank guter Geschäfte der Logistiktochter DB Schenker erstmals nach der Pandemie wieder schwarze Zahlen geschrieben. Allerdings bereitet die Bahn derzeit den Verkauf des Unternehmens vor. Mit dem erwarteten Milliardenerlös soll der hoch verschuldete Konzern seine Verbindlichkeiten senken./maa/DP/ngu