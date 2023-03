Bonn (ots) -



- Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird vor allem als Chance gesehen

- Optimistische Prognose für 2023 mit einem erwarteten Umsatzplus von 12 Prozent



Die deutsche Consultingbranche hat im Jahr 2022 ein Rekord-Umsatzplus von 15

Prozent hingelegt, der höchsten Steigerung seit dem Jahr 1992. Der

Branchenumsatz stieg hierdurch von 38,1 auf 43,7 Milliarden Euro. Für das

laufende Geschäftsjahr erwarten die Consultants eine weiterhin gute

Geschäftsentwicklung mit zweistelliger Wachstumsrate. Den Einsatz von

Künstlicher Intelligenz (KI) bewertet der Großteil der Unternehmensberatungen

vor allem als Chance. Dies sind Ergebnisse der Branchenstudie zum

Consultingmarkt 2023 sowie der Geschäftsklimabefragung des Bundesverbandes

Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) für März 2023. "Künstliche Intelligenz

nutzen viele Marktteilnehmer schon heute, beispielsweise bei Recherche- oder

Analyseaufgaben. Der Einsatz im Consulting bringt Vorteile durch Zeitgewinn und

Produktivitätssteigerung sowie noch präzisere Datenanalysen. Damit können

Unternehmensberatungen sich vom limitierenden Faktor für das eigene Wachstum

entkoppeln, der zunehmend durch den Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden

entsteht", so BDU-Präsident Ralf Strehlau.





Bis Ende 2023 könnte die Branche die 50 Milliarden-Umsatzmarke überspringen80 Prozent der Marktteilnehmenden haben für das laufende Jahr 2023 eine positiveUmsatzprognose abgegeben. Mehr als jedes zehnte Consultingunternehmen erwartetsogar ein Umsatzplus von mehr als 20 Prozent. Reinrechnerisch würde sich aus denStudienergebnissen bei dem erwarteten Wachstum von zwölf Prozent einGesamtumsatz am Ende des Jahres 2023 von 49,0 Milliarden Euro ergeben.Allerdings: "In den zurückliegenden Jahren ist das tatsächliche Wachstum imConsulting regelmäßig höher ausgefallen als der prognostizierte Wert aus unserenMarktbefragungen. Ich kann mir daher durchaus vorstellen, dass wir ein höheresUmsatzplus im Gesamtjahr sehen werden, mit dem die 50-Milliarden-Umsatzmarkevielleicht übersprungen werden kann", gibt sich Strehlau optimistisch.Die bereits in den letzten Jahren erkennbare Zweiteilung in derGeschäftsentwicklung der Marktteilnehmer wird dabei wohl anhalten. Während diegroßen Unternehmensberatungen mit einem Umsatzplus von durchschnittlich 16Prozent planen, fällt die Prognose bei den kleineren Consultingfirmen und denEinzelberatern mit einem erwarteten Umsatzplus von sieben bzw. sechs Prozentmerklich verhaltener aus. Eine besonders starke Nachfrage nachBeratungsleistungen erwarten die Consultants bei den Themen Nachhaltigkeit (+17%), Employer Branding (+ 17%), Sanierungsberatung (+ 15%) und IT-Daten und