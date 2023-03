Diesel inzwischen acht Cent billiger als Super E10 / Preisdifferenz deutlich vergrößert / Benzin gegenüber der Vorwoche 3,4 Cent teurer / Diesel leicht verbilligt (FOTO)

München (ots) - Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel hat sich binnen

Wochenfrist verdoppelt und beträgt mittlerweile acht Cent. Dies zeigt die

aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostet ein

Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,769 Euro und damit 3,4 Cent mehr als in

der Vorwoche. Diesel ist um 0,6 Cent billiger und kostet aktuell 1,689 Euro je

Liter.



Grund für den Preisanstieg bei Benzin sind die gegenüber der Vorwoche um rund

drei US-Dollar höheren Rohölnotierungen. Mit dem leichten Rückgang des

Dieselpreises hat sich die schon seit Wochen begonnene Normalisierung an den

Zapfsäulen fortgesetzt. Weiterhin bieten die Preise für Benzin und Diesel jedoch

Spielraum für Preissenkungen, der durch intensiven Wettbewerb genutzt werden

kann.