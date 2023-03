Das deutsche Unternehmen 450connect hat sich für Sitetracker entschieden

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Montclair, N.J., 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3794146-1&h=991802658&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sitetracker.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dwebsite%2526utm_campaign%253D450connect-pr%26data%3D05%257C01%257Cprninternationaldesk%2540N0151C.onmicrosoft.com%257Ca2a6ddbdee754f785a6808db2f9899f1%257C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%257C1%257C0%257C638156104721030313%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DEp7qtbvAMebSZrKGSGUi4Qigj1h%252B%252FM6HFIKfdeZJV8k%253D%26reserved%3D0&a=Sitetracker , die führendeSoftware für das Betriebsmanagement für Anbieter kritischer Infrastrukturen, gabheute bekannt, dass https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3794146-1&h=3872733027&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3794146-1%26h%3D3597091058%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3794146-2%2526h%253D2300487672%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.450connect.de%25252F%2526a%253D450connect%26a%3D450connect&a=450connect, der in Deutschland ansässige Betreiber des 450-MHz-Funknetzes, die Softwarevon Sitetracker für die Verwaltung und den Betrieb seiner Funkstandorteausgewählt hat. Die deutschlandweite Plattform von 450connect basiert auf der450-MHz-Funkfrequenz und bietet Betreibern kritischer Infrastrukturen,insbesondere Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft, eine ausfallsichereKommunikation.Insgesamt rund 1.600 Funkstandorte sind bis zum vollständigen Netzrollout imJahr 2025 für das Kommunikationsnetz von 450connect erforderlich. Das450-MHz-Funknetz unterstützt die Betreiber von kritischen Infrastrukturen wiedie Wasser- und Energiewirtschaft in unterschiedlichen Anwendungsbereichen - vonder Netzüberwachung und -steuerung über die Anbindung von Erzeugungs- sowieVerbrauchsanlagen bis hin zur Auslesung intelligenter Messsysteme, sogenannteSmart-Meter-Gateway. Zu diesen Anwendungsbereichen zählt auch dieSprachkommunikation mit Wartungs- und Reparaturteams - sowohl im Normalbetriebals auch in Krisensituationen wie flächendeckenden Stromausfällen.Durch die Implementierung von Sitetracker erhält 450connect einemaßgeschneiderte SaaS-basierte Lösung, die eine optimale Verwaltung derStandorte bietet. Die hochentwickelten Dashboards, die Sitetracker bietet,ermöglichen 450connect eine für jeden Standort individualisierte, vollständige