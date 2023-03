Montage Gold meldet 15 Mio. Dollar schweren Bought Deal!

Bought Deals sind im Rohstoffbereich der beste Hinweis, dass Investoren einer Firma eine aussichtsreiche Zukunft bescheinigen. Denn bei dieser Form der Finanzierung werden die ausgegebenen Aktien von der begleitenden Bank garantiert abgenommen. In diesem Fall geht als Canaccord Genuity davon aus, dass man die 15 Mio. Dollar für Montage Gold (0,71 CAD; CA61178L1013) am Markt einsammeln kann.

Montage Gold macht sich finanziell für die nächsten Schritte fit. Der Gold-Developer mit dem Koné-Projekt in der Elfenbeinküste meldet einen Bought-Deal über 15 Mio. Dollar. Am Markt wird erwartet, dass viele Insider mitziehen.

Insider dürften partizipieren

Insgesamt will Montage Gold 21.428.600 Mio. neue Aktien ausgeben. Ein weiteres Positiv-Signal: es gibt keinen Warrant dazu. Die Zeichner kriegen also keine Option geschenkt, weitere Aktien zu kaufen. Dies reduziert die Verwäasserung. Zudem wird am Markt erwartet, dass Insider mit einem ordentlichen Anteil an der Kapitalerhöhung partizipieren. Die Aktien werden zu einem Preis von 0,70 CAD ausgegeben, also knapp unter dem gestrigen Schlusskurs.

Namhafte Groß-Aktionäre: Barrick, Endeavour, Sandstorm, Perseus!

Montage Gold hat bereits eine Pre Feasibility-Study (Vor-Machbarkeitsstudie) für das Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste vorgelegt und kommt bei einem Minenleben von 15 Jahren auf eine durchschnittliche Jahresproduktion von 272.000 Unzen Gold. Die Kosten (AISC) je Unze sollen lediglich bei 933 US-Dollar je Unzen liegen. Der IRR nach Steuern liegt bei 35% bei einem Goldpreis von nur 1.600 US-Dollar. Durch das hochgradige Satelliten-Vorkommen Gbongogo dürften sich die Kennzahlen aber deutlich verbessern. Zudem hat Montage namhafte Aktionäre gewonnen. Dazu zählen Perseus Mining (20,6%), die Lunding Gruppe (9,8%), Barrick Gold (9,7%), Sandstorm (6%) und Endeavour Mining (4,1%). Da Endeavour gerade zwei kleinere Minen in Burkina Faso abgibt, wäre das Koné-Goldprojekt eine nahezu perfekte Zukaufgelegenheit. Das Montage-Management um CEO Richard P. Clark hat bereits gezeigt, dass man große Transaktionen im Goldsektor stemmen kann. 2010 wurde Red Back für 7 Mrd. Doller an Kinross verkauft. Zuletzt gelang es, Orca Gold im Sudan zu verkaufen (2022).