JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen rechnet laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal mit soliden Ergebnissen. Die Münchner hätten in einer Analystenrunde aber eine Normalisierung der Auftragslage im Bereich Digital Industries signalisiert, der noch nicht völlig in den Markterwartungen einkalkuliert sei. Toennessen kappte seine Schätzung für den Auftragseingang, ließ aber die Ergebnisprognosen (Ebita, EPS) unverändert./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 07:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / 07:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 146,2EUR gehandelt.



