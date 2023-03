Viva Wallet startet paneuropäische Zahlungslösung für E-Commerce und Shop-in-Shop-Marktplätze

Athen, Griechenland, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die vollständige

Marktplatzlösung von Viva Wallet unterstützt Zahlungen in 24 europäischen

Märkten und bietet alle Werkzeuge, um Verkäufer digital einzubinden,

Kundenzahlungen zu verarbeiten, Zahlungsmittel aufzuteilen und Provisionen für

den Marktplatz zu erhalten



Die Viva Wallet Marktplatzlösung ist einzigartig, da sie eine paneuropäische

Zahlungsplattform für alle Marktplätze bietet, die entweder online oder in der

physischen Welt aktiv sind, einschließlich Shop-in-Shop-Geschäftsmodelle. Als

lizenzierte Bank und E-Geld-Institut liefert Viva Wallet die notwendigen

Zahlungsinstrumente für den reibungslosen Betrieb eines europäischen

Marktplatzes und erfüllt gleichzeitig die Regularien der PSD2 und der neuen EU

DSA und DMA.





Von der schnellen Registrierung digitaler Verkäufer über lokalem AML bis hin zumsekundenschnellen Checkout der Kunden, der Unterstützung von über 30internationalen und lokalen europäischen Zahlungsarten und einer"Plug-and-Play"-Smart-Checkout-Technologie, welche die Conversion optimiert,bietet Viva Wallet Marktplätzen alles, was sie brauchen, um Servicequalität,reibungslose Zahlungen, optimierte Abläufe und gründliches Reporting zugewährleisten.Die umfassende Lösung von Viva Wallet für E-Commerce- undShop-in-Shop-Marktplätze bietet:- Verkäufern mehr als 30 Zahlungsmöglichkeiten, einschließlich beliebter lokalerZahlungsarten,- Echtzeit-Split-Zahlungen für Warenkörbe von mehreren Verkäufern undPlattform-Kontoprovisionen,- einen optimierten, schnellen digitalen Onboarding-Prozess (eKYB - Know YourBusiness) und einen an die lokalen Vorschriften angepassten Anti-GeldwäscheDue-Diligence-/Überwachungsprozess, um Tausende von Händlern einfacheinzubinden,- den Verkäufern Flexibilität beim Zugang zu Zahlungsmitteln, je nach denRichtlinien der einzelnen Marktplätze,- Omnichannel-Unterstützung und die Annahme von Online-Bestellungen bis hin zurBezahlung im Geschäft über Smartphones und Tablets, basierend auf derinnovativen Viva Wallet Tap on Phone Lösung,- ein intelligentes Anti-Betrugstool,- ein umfassendes Web- und Mobile-Selfcare-Management-System,- ein detailliertes Reporting, Abgleichswerkzeuge und ein Monitoring-Dashboard.Die Viva Wallet Markplatzlösung (https://www.vivawallet.com/de_de/marketplaces-solution-eu?utm_source=article&utm_medium=article) gewährleistet ein effektivesPartnerschaftsmodell für alle Arten von Marktplätzen und eine zuverlässigeKaufabwicklung, von der Kasse bis zur Rückerstattung. Viva Wallet ist in 24europäischen Märkten vertreten, direkt mit den lokalen Zahlungssystemenverbunden und wird von den lokalen Aufsichtsbehörden jedes Landes beaufsichtigt.