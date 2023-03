Leipzig (ots) - Die priwatt GmbH, einer der führenden Anbieter von

Balkonkraftwerken, bietet ab sofort als erstes Unternehmen updatefähige

Balkonkraftwerk-Sets an. Ausgestattet mit intelligenter

Wechselrichter-Technologie kann die Ausgangsleistung von 600 W auf 800 W mit

einem Over-The-Air-Update angepasst werden und entspricht sowohl aktuellen als

auch zukünftigen gesetzlichen Bestimmungen.



Damit ist https://priwatt.de/ der erste Anbieter auf dem deutschen Markt, der

die Empfehlung vom VDE

(https://priwatt.de/blog/balkonkraftwerk-800-watt-erlaubt/) zur Einführung einer

800-Watt-Bagatellgrenze bereits jetzt innovativ umgesetzt hat. Neben namhaften

Unternehmen aus der Branche haben sich auch das Umweltbundesamt sowie

Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck, dafür ausgesprochen, der Empfehlung

des VDE zu folgen. Mit einer Gesetzesänderung wird bereits in diesem Jahr

gerechnet.





" Wir sind stolz darauf, unseren KundInnen bereits heute eine Technologieanzubieten, die den Leistungsstandards von morgen entspricht, ohne dass einHardware-Austausch in Zukunft erforderlich ist ", sagt Kay Theuer,Geschäftsführer von priwatt. " So können wir alle Menschen dabei unterstützen,nachhaltig, zukunftssicher und mit großen Schritten ihre private Energiewendevoranzutreiben. "Neben dem in Deutschland aktuell einzigartigen Over-The-Air-Update überzeugendie in den Duo-Sets enthaltenen leistungsstarken Solarmodule mit einer Leistungvon 405 / 410 Watt. Dank einer integrierten Energiemessung können KundInnen übereine kostenlose App die Stromerzeugung minutengenau via WLAN überwachen.Gleichzeitig folgt priwatt höchsten Datenschutzstandards: Die Messwerte undNutzerdaten werden auf deutschen Servern gespeichert.Weitere Informationen und eine Beratung zur neuesten Generation der priwattBalkonkraftwerke sind im Online-Shop unter http://www.priwatt.de zu finden.Über priwattpriwatt ist einer der führenden Anbieter für DIY-Solarstromlösungen inDeutschland. Mit dem großen Ziel, die Energiewende für alle zu ermöglichen,bietet das Leipziger Green-Energy Unternehmen sowohl MieterInnen als auchHauseigentümerInnen, unabhängig vom Alter oder technischem Know-how,kostengünstige und einfache Alternativen, um selbst grünen Strom zu erzeugen unddamit die eigenen Energiekosten zu senken.