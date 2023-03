Cato Networks im Rahmen der "Single-Vendor SASE Quadrant Analysis" als Leader ausgezeichnet

Tel Aviv, Israel, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die methodische Analyse von

Single-Vendor SASE-Plattformen hat die Cato SASE Cloud als marktführend

ermittelt



Cato Networks, Anbieter der weltweit führenden Single-Vendor SASE-Plattform

(https://www.catonetworks.com/de/sase/) , wurde im Rahmen der Single-Vendor SASE

Quadrant Analysis, veröffentlicht in TechTarget (https://www.techtarget.com/sear

chnetworking/tip/Analysis-of-single-vendor-SASE-platforms) , als Leader

ausgezeichnet.





"Die globale Cloud-native Single-Pass-Engine von Cato ist die richtigeArchitektur für Single-Vendor SASE," kommentiert Steve Garson, Autor desBerichts und President von SD-WAN Experts (https://www.sd-wan-experts.com/) ,einem unabhängigen Technologie-Beratungsunternehmen, das Dutzende vonSASE-Evaluationen und Bereitstellungen durchgeführt hat. "Unsere Analysen habenergeben, dass Cato dank seines optimierten weltweiten Backbones in der Lage ist,eine überlegene Netzwerkleistung bereitzustellen. Man könnte wie beim iPhoneaufgrund der Einfachheit der Cato-Lösung fälschlich auf einen Mangel anRaffinesse schließen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Die vollständigeKonvergenz von Networking und Security innerhalb der Cato-Plattform bietetunglaublich detaillierte Einblicke und Kontrolle über die SASE-Infrastruktur.Und das ohne die bei IT-Produkten sonst üblichen Einschränkungen bei derBenutzerfreundlichkeit.""Wir sind ausgesprochen erfreut über die Anerkennung als Marktführer imSingle-Vendor-SASE-Markt", so Shlomo Kramer, CEO und Mitgründer von CatoNetworks. "Cato hat die erste globale SASE-Plattform bereits im Jahr 2016vorgestellt, vier Jahre bevor Gartner den Begriff definiert hat. Seitdem habenwir die Cato SASE Cloud kontinuierlich verbessert und erweitert. Dies spiegeltsich in der aktuellen Auszeichnung.Warum Single-Vendor SASE?Während SASE einem Unternehmen betriebliche Vorteile verspricht, konstatiert derBericht, dass Single-Vendor SASE bestimmte einzigartige Vorzüge hat:- Eine insgesamt verbesserte Sicherheitslage dank weniger komplex angelegterSicherheitsfunktionen, der unternehmensweiten Durchsetzung einer einzigenSicherheitsrichtlinie und einer minimierten Angriffsfläche.- Effizienter Einsatz von Netzwerk- und Sicherheitspersonal durch kürzereBereitstellungszeiten, weniger Abhängigkeit von ausgefeilter Expertise in denBereichen Networking und Security sowie den dazu notwendigen Ressourcen, dieBeseitigung redundanter Aufgaben und eine einzige Sicherheitsrichtlinie.- Bessere User Experience sowohl für Benutzer als auch Administratoren, da sichbeispielsweise Latenz- und Jitter-Probleme leichter managen lassen. Auch die