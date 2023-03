Boehringer Ingelheim investiert in virale Therapeutika

Biberach/Ochsenhausen (ots) -



- Technologie der therapeutischen Viren und Krebsimpfstoffe wird als wichtige

Zukunftstechnologie ausgebaut

- Investitionen zur Modernisierung und zum Ausbau der Entwicklungs- und

Herstellungskapazitäten an den Standorten Biberach und Ochsenhausen

- Investitionsentscheidung für Biberach auch aufgrund aktiver Strukturpolitik

des Landes Baden-Württemberg



Das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim kündigt an, in

Baden-Württemberg weiter in die Technologie der onkolytischen Viren und

Krebsimpfstoffe zu investieren. Viren und virale Gentherapievektoren bieten

neue, hochinnovative Möglichkeiten zur Behandlung schwerer Krankheiten. Für

Patientinnen und Patienten bergen virale Therapeutika großes Potenzial, um die

Versorgung bei derzeit noch nicht ausreichend behandelbaren Erkrankungen zu

verbessern. Die strategisch konzipierte Investition wird stufenweise in den

nächsten Jahren zum Ausbau der Entwicklungs- und Herstellungskapazitäten an den

Standorten Biberach und Ochsenhausen getätigt.