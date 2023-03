Klimaschutz Zwänge vermeiden, Anreize schaffen / Ergebnisse des Koalitionsausschusses

Berlin (ots) - Die von der Ampelkoalition jüngst vereinbarten neuen Pläne für

Verkehr und Gebäude setzen positive Signale für den Hochlauf alternativer

Kraftstoffe und für mehr Klimaschutz. Dagegen ist ein Installationszwang für

Ladesäulen an Tankstellen der falsche Weg: Hier gebe es bessere Lösungen, so

Prof. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer en2x - Wirtschaftsverband Fuels und

Energie.



"Unsere Mitgliedsunternehmen unterstützen den Hochlauf der Elektromobilität

längst von sich aus und schreiten beim Ausbau der Ladeinfrastruktur voran. Der

Fokus liegt bereits auf Schnellladestationen, auch jenseits von Tankstellen", so

Küchen. Es gibt aber zahlreiche Standorte, an denen ein Ausbau nicht möglich

oder sinnvoll ist. Eine gesetzliche Verpflichtung aller Tankstellen zur

Installation von Schnellladesäulen kann daher nicht der richtige Weg sein. Da

jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann, sollte es der Wirtschaft

überlassen bleiben, wo Ladesäulen errichtet werden. "Nicht ein Mangel an

Investitionsbereitschaft, sondern die mangelnde Verfügbarkeit von

Netzanschlüssen und deren lange Genehmigungszeiten sind oft der Hauptgrund für

Verzögerungen beim Ausbau."