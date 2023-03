S&P 500 - 200er-EMA überwunden, Kaufsignal

Am Vortag hieß es im Insight: "Der S&P 500 konnte am Vortag bis zum 200er-EMA bei etwa 4.000 Punkten ansteigen, prallte hier aber wieder nach unten ab und wurde aktuell vom 10er-EMA aufgefangen. Der S&P 500 könnte nun am 10er-EMA wieder nach oben abprallen und in der Folge erneut Kurs auf den 200er-EMA nehmen. Gelingt dem S&P 500 hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei 4.060 Punkten zu rechnen."

Der Abprall am 10er-EMA hat stattgefunden, der S&P 500 gewann in der Folge weiter an Aufwärtsdynamik. Mit dem Durchbruch über den 200er-EMA wurde zudem ein langfristiges Stärkesignal geliefert. Korrekturen sollten nun wohl weiter spätestens im Bereich um den 10er-EMA wieder auslaufen, bevor es dann zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommt. Solange sich der S&P 500 nun über dem 10er-EMA halten kann, ist mit einem weiteren Anstieg bis zum Widerstand bei 4.060 Punkten zu rechnen. Gelingt auch noch ein Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke im Tageschart ebenfalls im Bereich um 4.060 Punkte, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis 4.160 Punkte zu rechnen.