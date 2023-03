Pressefreiheit in Osteuropa mittels Anleihe unterstützen

Bochum (ots) - GLS Bank und GLS Crowd starten den Vertrieb einer Anleihe, die

Journalist*innen in Osteuropa unabhängig von Staat und Oligarchen macht. Dabei

setzen sie auf die Expertise von Pluralis.



Redaktionen in Osteuropa erleben gerade eine Welle der "Medieneroberung". Das

bedeutet: Regierungen und ihre Verbündeten kaufen sich in Medienhäuser ein und

beeinflussen die redaktionelle Arbeit. Ausgebildete Menschen mit Haltung werden

entlassen und durch Menschen ersetzt, die die politisch gewünschte Agenda

unterstützen. Das gefährdet die kritische Berichterstattung und damit letztlich

die schwachen demokratischen Strukturen in der Region.