Consip wählt DXC Technology für die Digitalisierung der italienischen öffentlichen Verwaltung

Rom, Italien, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -



- Teil des mehrjährigen Rahmenvertrags im Wert von über EUR 500 Millionen

- DXC liefert Cloud-, Anwendungs- und Infrastrukturdienste zur Unterstützung des

Italian National Recovery and Resilience Plan (PNRR)



DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges

Technologie-Dienstleistungsunternehmen der Fortune 500, hat mit Consip einen

Vertrag über die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltungen im

gesamten öffentlichen Sektor Italiens unterzeichnet.





Consip ist der Beschaffungsarm des Italian Ministry of Economy and Finance(MEF). Sie fungiert als Italiens zentrale Beschaffungsstelle, unterstütztstaatliche Organisationen bei ihren Beschaffungsaktivitäten und hilft bei derLeitung komplexer und innovativer Transformationsprojekte.Mit drei separaten Verträgen wurde DXC zusammen mit einer Reihe vonTechnologieanbietern ausgewählt, um die Digitalisierung des öffentlichen Sektorszu beschleunigen und den Nutzen für die italienischen Bürger zu maximieren. DieVerträge sind Teil des Italian National Recovery and Resilience Plan (PNRR), derin Digitalisierung und Innovation investiert, um sicherzustellen, dass Italiennach der COVID-19-Pandemie nachhaltiger und widerstandsfähiger wird und aufzukünftige wirtschaftliche und soziale Herausforderungen vorbereitet ist.Das Abkommen, das 2023 in Kraft tritt, erstreckt sich auf folgende Bereiche:Systemmanagement für Rechenzentren der öffentlichen VerwaltungDXC wird im Rahmen von PNRR-Projekten unternehmenskritische IT-Infrastruktur-,Netzwerk- und Sicherheitsdienste bereitstellen. DXC wird seine Expertise für dieVerwaltung und Entwicklung komplexer Hybrid-Cloud-Systeme einsetzen. DieVereinbarung umfasst das Betriebsmanagement der Rechenzentrumsinfrastruktur unddie Remote-Überwachung rund um die Uhr, um Regierungsorganisationen bei derVisualisierung, Bewertung und Priorisierung von Investitionen in dieCybersicherheit zu unterstützen.Cloud- und PMO-AnwendungsdiensteDXC und neun IT-Dienstleister werden für die Migration der öffentlichenVerwaltungen in die Cloud verantwortlich sein, um die Fähigkeit zur Umsetzungdigitaler Dienste in ganz Italien zu stärken und die Erfahrungen der Bürger zuverbessern. Mit dem Cloud-Right-Ansatz von DXC profitierenRegierungsorganisationen von hybriden Lösungen, die auf den maximalen Nutzenzugeschnitten sind, die Servicegeschwindigkeit beschleunigen und die Kostensenken.Digitale GesundheitDXC wird die digitale Transformation des italienischen Gesundheitswesens leiten