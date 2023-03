NetEase kündigt "Herr der Ringe"-Spiel-Fanfiction-Wettbewerb an

Guangzhou, China, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Das von NetEase

herausgegebene SLG-Spiel organisiert einen Fanfiction-Wettbewerb für seinen

Charakter Mathom Peddler, bei dem die Gewinner Hin- und Rückflugtickets für

einen Besuch des Hobbiton-Filmsets in Neuseeland erhalten.



Der Herr der Ringe: Rise to War ist ein von Warner Bros. lizenziertes

Echtzeit-Strategiespiel, das in Mittelerde spielt. Es bietet den Spielern die

Möglichkeit, Helden aus Mittelerde anzuführen, um Land zu erobern, um den Ring

zu kämpfen und dann die Herrschaft über ganz Mittelerde zu übernehmen.