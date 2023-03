Draganfly gibt Preisgestaltung des garantierten öffentlichen Emissionsangebots im Wert von US $ 8,0 Millionen zur Beschaffung von Wachstumskapital bekannt

Los Angeles, CA., 29. März 2023 / IRW-Press / Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, gab heute die Preisgestaltung eines garantierten öffentlichen Emissionsangebots mit fester Zusage bekannt; der Bruttoerlös für das Unternehmen beträgt voraussichtlich ca. US $ 8,0 Millionen vor Abzug der Underwriter-Gebühren und sonstiger geschätzter Ausgaben, die das Unternehmen zu zahlen hat. Das Emissionsangebot besteht aus 8.000.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von US $ 1,00 pro Aktie. Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus diesem Emissionsangebot für allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem zur Finanzierung seiner Kapazität, die Nachfrage nach seinen neuen Produkten zu befriedigen, einschließlich Wachstumsinitiativen, und/oder für seinen Bedarf an Working Capital, unter anderem die laufende Entwicklung und Vermarktung der Kernprodukte des Unternehmens, mögliche Akquisitionen sowie Forschung und Entwicklung, zu verwenden.

Außerdem gewährte das Unternehmen dem Underwriter eine 30-tägige Option zum Erwerb weiterer Anteile an Stammaktien, die bis zu 15 % der Anzahl an Aktien entsprechen, die in dem Basisgeschäft angeboten werden, und zwar allein zu dem Zweck, Mehrzuteilungen abzudecken.

Das Emissionsangebot wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 31. März 2023 abgeschlossen.

Aegis Capital Corp. fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Emissionsangebot.

Dieses Emissionsangebots erfolgt gemäß einem wirksamen Shelf Registration Statement auf Formular F-10 (Nr. 333-258074), das vorab bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde und am 29. Juli 2021 von der SEC als wirksam erklärt wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag und dazugehöriger Shelf-Prospekt (zusammen der „Prospekt“), in dem die Bestimmungen des Emissionsangebots beschrieben sind, werden bei der SEC eingereicht und sind über die Website der SEC unter http://www.sec.gov abrufbar. Elektronische Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Shelf-Prospekts können durch Kontaktaufnahme mit Aegis Capital Corp., zu Händen: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th Floor, New York, NY 10105, per E-Mail unter syndicate@aegiscap.com oder per Telefon unter (212) 813-1010 angefordert werden. Vor der Investition in dieses Emissionsangebot sollten Interessenten den Prospektnachtrag und den dazugehörigen Shelf-Prospekt sowie die sonstigen Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat und die durch Verweis in diesen Prospektnachtrag und den dazugehörigen Shelf-Prospekt aufgenommen wurden und weitere Informationen über das Unternehmen und dieses Emissionsangebot enthalten, in ihrer Gesamtheit lesen.