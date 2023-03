Gillette Klingeninnovation für ein noch besseres Rasurerlebnis / Gillette führt größte Klingeninnovation seit über 10 Jahren ein (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) - Gillette setzt in diesem Frühjahr seine Serie

großer Innovationen fort: Nach der Überarbeitung seines Rasiererportfolios in

2021 und der Einführung von GilletteLabs mit Reinigungs-Element in 2022 folgt

nun Gillettes größte Klingeninnovation seit über 10 Jahren. Highlight sind dabei

die neuen, innovativen ProBlades(TM)-Klingen, die exklusiv neben weiteren

Neuerungen in der Pro-Serie eingeführt werden und für eine besonders komfortable

und gleichzeitig glatte Rasur sorgen. Ab April sind zudem verbesserte Klingen

der Serien Fusion5, SkinGuard und Mach3 im Handel erhältlich.



Die Premiumklingen der Gillette ProGlide, ProShield, Fusion5 sowie SkinGuard

Rasierer werden im Gillette Traditionswerk in Berlin hergestellt. Seit über 85

Jahren werden an diesem Produktionsstandort unter dem Motto "Innovation trifft

Präzision" Qualitätswaren produziert und stetig Innovationen vorangetrieben.