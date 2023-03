DEEP Robotics gelingt Durchbruch bei der autonomen Suche mit vierbeinigen Robotern

HANGZHOU, China, 29. März 2023 /PRNewswire/ -- DEEP Robotics Co., ein weltweiter Pionier bei der Entwicklung und industriellen Anwendung von vierbeinigen Robotern, hat heute bekannt gegeben, dass ein Team von fünf Jueying X20-Robotern in einem Versuch mit acht verschiedenen Szenarien in einer 3.000 Quadratmeter großen unbekannten Umgebung erfolgreich eine Reihe von autonomen, kollaborativen Suchen durchgeführt hat.