Hakluyt startet neuen Investitionszweig und verzeichnet ein weiteres Jahr starken Wachstums

London, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Hakluyt, die globale strategische

Beratungsfirma für Unternehmen und Investoren, hat das zweite Closing seines

neuen Investmentfonds Hakluyt Capital bekannt gegeben, mit dem das Unternehmen

die vielversprechendsten Unternehmen der Welt in Ihrem Wachstum unterstützen

wird.



Zeitgleich veröffentlicht Hakluyt seine jüngsten Finanzergebnisse, die zeigen,

dass der Gewinn in dem am 30. Juni 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr um 28%

gestiegen ist.