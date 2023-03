Rimini, Italien, und Chengdu, China, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Vom 30.

März bis zum 1. April fand zum 17. Mal die "Chengdu International Environmental

Protection Expo" statt.



https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.cdepe.com&e=c4e25761&h=fd867032

Die Chengdu International Environmental Protection Expo (CDEPE) wird morgen zum17. Mal in China ihre Tore öffnen und in einem Pavillon italienische KMUpräsentieren, die sich auf die Bereiche Umweltschutz, erneuerbare Energien undder Kreislaufwirtschaft spezialisiert haben."Die diesjährige CDEPE", so Lorenzo Cagnoni, Vorsitzender von IEG , "ist dieerste Großveranstaltung im Bereich des Umweltschutzes, die seit derWiedereröffnung der Grenzen des Roten Drachen nach drei Jahren im Westen Chinasstattfindet.""Mit 25.000 Quadratmetern und 360 Unternehmen", so Corrado Peraboni, CEO von IEG, "wird die CDEPE 2023 die Zahlen von 2019 übertreffen, was einen positivenAufschwung der Umweltschutzindustrie in Westchina widerspiegelt, die offen füreinen technologischen Austausch mit Italien ist."DIE ORGANISATORENDie CDEPE, eine der wichtigsten chinesischen Fachmessen im Bereich Umweltschutz,findet bis zum 1. April im Chengdu Century City New International Convention andExhibition Center statt und wird von der IEG Italian Exhibition Group (derVeranstalterin von Ecomondo und K.EY, unter der Leitung von Alessandra Astolfi,Global Exhibition Director) und der China Association of EnvironmentalProtection Industry (CAEPI) mit Unterstützung der Sichuan EnvironmentalProtection Industry (SCEPI) und Europe China Environmental Exhibitions (ECEE)organisiert.ITALIENISCHE HANDELSAGENTUR UND ITALIENS GRÜNES WIRTSCHAFTSPAVILLON: DIEHERKUNFT DER UNTERNEHMENDie neun auf der CDEPE 2023 in Chengdu vertretenen Unternehmen sind KMU, dietechnologische Lösungen in verschiedenen Bereichen der Kreislaufwirtschaftanbieten: Wasserreinhaltung, Vermeidung und Minderung der Luftverschmutzung,Umweltüberwachung und Abfallbehandlung, Energieeinsparung und neue Energien,Umweltdienstleistungen, grüne Verpackungen und Zertifizierungen. Aus derLombardei kommen Air Clean , Megasystem und Sebigas Renewable Energy , ausEmilia kommen Compopack und Hydro Italia , aus Udine kommt Labio Test , ausVeneto kommt Mold , aus Lazio kommt Systea und dann gibt es noch Rina Consulting, einen Weltkonzern für Umwelt- und Technologiezertifizierung. Der italienischePavillon wurde in Zusammenarbeit mit der ITA - ITALIAN TRADE AGENCY , die dieEntwicklung italienischer Unternehmen auf ausländischen Märkten unterstützt,sowie von dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationaleZusammenarbeit geschaffen. Die ITA verfügt über ein Netzwerk von Büros inPeking, Shanghai, Guangzhou und Hongkong. Sie plant, in enger Zusammenarbeit mitdem italienischen Konsulat in Chongqing, ein fünftes Büro in Chengdu zueröffnen, um die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Italien und China,sowie insbesondere in der Provinz Sichuan und in den südwestlichen RegionenChinas, weiterzuentwickeln und zu verbessern. Der B2B2G-Charakter derchinesischen Veranstaltung macht diese zur perfekten Bühne für italienischeUnternehmen, um einen breiten Pool von Anwendern von Umwelttechnologien sowohlaus Privatunternehmen als auch aus lokalen Institutionen in der Provinz Sichuanmit ihren über 80 Millionen Einwohnern zu erreichen.Pressekontakte:Pressekontakte der italienischen Ausstellungsgruppe: Leiter des Pressebüros:Marco Forcellini, marco.forcellini@iegexpo.itKoordinatorin des internationalen Pressebüros: Silvia Giorgi,silvia.giorgi@iegexpo.it, Tel.: +39 0541 744814Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2043102/IEG_President_Cagnoni_CEO_Peraboni.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-ieg-in-china-auf-der-cdepe-in-chengdu-die-italienischen-kmu-der-kreislaufwirtschaft-301784961.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129776/5475478OTS: Italian Exhibition Group