Tanzdrama "Ein Traum von roten Häusern" (A Dream of Red Mansions) erfreut sich bei der chinesischen Jugend zunehmender Beliebtheit

Nanjing, China, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Ein originelles Tanzdrama "A

Dream of Red Mansions", das vom Jiangsu Centre für darstellende Künste und dem

Nanjing Chinese Traditional Orchestra koproduziert wurde, wurde kürzlich in

Nanjing aufgeführt. Die Produktion wird in diesem Jahr landesweit auf Tournee

gehen und Städte wie Shanghai, Suzhou und Hangzhou besuchen. Obwohl es sich um

die vierte Tournee handelt, hat die Begeisterung des Publikums für die

Aufführung nie nachgelassen, so dass die Karten fast sofort ausverkauft waren.

Das Tanztheater erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei der Jugend, die die

Schönheit der traditionellen chinesischen Kultur entdecken möchte.



Um das Tanzdrama zu sehen, klicken Sie bitte auf:

https://www.youtube.com/watch?v=fWa6hBGiY3w





Was macht das Tanzdrama "A Dream of Red Mansions" zu einem Hit in China? Wiekann es das Publikum, insbesondere die Jugend, ansprechen? Das Drama hat seineWurzeln in den Klassikern der chinesischen Literatur. "A Dream of Red Mansions"ist einer der vier großen klassischen chinesischen Romane, die von Cao Xueqinwährend der Qing-Dynastie geschrieben wurden. Der Roman gilt als Enzyklopädieder chinesischen Feudalgesellschaft, da er das Leben und die sozialen Strukturender chinesischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts präzise und detailliertbeschreibt. Nanjing, das von der UNESCO als "Stadt der Literatur" ausgezeichnetwurde, ist die Heimatstadt des Schriftstellers Cao Xueqin und die Wiege von "ADream of Red Mansions". Mit dem Tanzdrama können die Zuschauer in den Wohlstandder alten Stadt Nanjing eintauchen.Darüber hinaus ist das Tanzdrama eine harmonische Kombination aus Tradition undModerne. In gewissem Maße hat das Tanzdrama die traditionelle Literatur kreativumgestaltet und innovativ weiterentwickelt und das Talent und die Innovationjunger Künstler hervorgehoben. Es gelingt ihnen, die chinesische Kultur und dasästhetische Konzept in Form eines Tanzdramas zu präsentieren und dietraditionelle Kultur in der neuen Zeit mit Leben zu erfüllen. Die meistenKünstler im Produktionsteam sind aus den 90er-Jahren. Sie berücksichtigen dieästhetischen Vorlieben junger Menschen bei der Bühnengestaltung mitEinfallsreichtum, um die einzigartige östliche Schönheit und Weisheithervorzuheben.Kunst geht über die Grenzen hinaus. Jetzt können Zuschauer auf der ganzen Weltden innovativen Ausdruck traditioneller chinesischer Kultur im Internetschätzen, unabhängig von der Entfernung. Folgen Sie den Konten von "ChinaCulture & Art" auf Facebook und YouTube, um die Höhepunkte und Bühnenfotos derShow zu genießen.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439373Bildunterschrift: Das Bühnenfoto von "A Dream of Red Mansions"Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2043192/A_Dream_of_Red_Mansions.jpg