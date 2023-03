NuGen Medical kündigt neues Online-B2C-Abonnementgeschäft an

Toronto, Ontario – 29. März 2023 – Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“) freut sich bekannt zu geben, dass das neue B2C-Online-Abonnement-Geschäft, das auf www.insujet.com angeboten wird, den Verbrauchern in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen wird.

Durch die Nutzung von Versandzentren in Europa und Kanada gewährleisten wir eine schnelle Lieferung aller Einkäufe, die über Smartphone oder unseren Webshop mit nur wenigen Klicks getätigt werden können. Das Starter-Kit des Kunden wird dann innerhalb von Stunden bereitgestellt, verpackt und versandt, was ein hochgradig skalierbares virtuelles Geschäftsmodell ermöglicht.

Wenn sich ein Kunde für ein Abonnementmodell zur Lieferung der erforderlichen Verbrauchsmaterialien wie Adapter und Düsen entscheidet, stehen zwei Optionen zur Verfügung, die vierteljährlich in Rechnung gestellt werden. In einem 1- oder 3-Jahresplan werden die Kosten für Waren und erste Lieferung vollständig im ersten Quartal gedeckt, sodass Gewinnmargen in den verbleibenden Quartalen von 71 auf 87 % steigen. Die Gesamtgewinnmarge über 3 Jahre einschließlich des ersten Quartals wird auf 76 % geschätzt.

„Unser neues Online-B2C-Abonnementgeschäft führt das sogenannte ‚Razor Blade Model‘ in den Medizinprodukte-Bereich ein und bietet NuGen eine neue und sehr attraktive Einnahmequelle. Beim Entwickeln eines Platform-as-a-Service-Angebots für das InsuJet-Gerät, werden neben den hohen Margen die generierten Umsätze als wiederkehrend, vorhersehbar und finanziell attraktiv eingestuft. InsuJet bietet Diabetikern auf der ganzen Welt eine bessere Versorgung, und wir möchten den Zugang zu dieser verbesserten Versorgung durch unser neues abonnementbasiertes Online-Angebot erweitern“, so CEO Richard Buzbuzian. „Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären in den kommenden Wochen unseren offiziellen Einführungstermin und das damit verbundene Marketing mitzuteilen. Wir sind startbereit.“

InsuJet ist derzeit für den Verkauf in 42 Ländern zugelassen[i].

Die Wirksamkeit von InsuJet ist gekennzeichnet durch eine verbesserte Insulinaufnahme von mehr als 40 % und ist auf der Website des Unternehmens zu finden.

Klinische Studien, Zertifikate und Berichte