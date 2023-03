Keine Einigung ohne nachhaltigen Inflationsausgleich - Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst gescheitert

Potsdam (ots) - "Die Arbeitgebenden haben es nicht verstanden", sagte dbb Chef

Ulrich Silberbach nach dem Abbruch der dritten Verhandlungsrunde mit Bund und

Kommunen am 29. März 2023 in Potsdam.



"Bund und Kommunen respektieren die Sorgen und Nöte ihrer Beschäftigten nicht.

Und sie schätzen Frustration und Entschlossenheit der Kolleginnen und Kollegen

falsch ein. Nur so ist zu erklären, dass sie uns hier wieder kein wirklich

verbessertes Angebot vorgelegt haben. Das war zu wenig Bewegung in den wichtigen

materiellen Fragen. Wir müssen Reallohnverluste verhindern und brauchen einen

nachhaltigen Inflationsausgleich. Das war von Anfang an klar. Nach jetzigem

Stand der Dinge sind die Arbeitgebenden dazu nicht bereit. Die Verhandlungen

sind damit gescheitert. Jetzt stehen Schlichtung oder Urabstimmung und

Vollstreik im Raum. Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir

kampfbereit sind, wenn es sein muss", machte Silberbach deutlich.