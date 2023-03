KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Koalition/Beschlüsse der Ampel:

"Was sich in der vorigen Woche auf der grünen Fraktionsklausur angedeutet hatte, verdichtet sich nach dem Koalitionsausschuss in Marathonlänge zu einem klaren Urteil: Die Ampel-Koalitionäre sind fertig miteinander. Am weitesten auseinander liegen Sozialdemokraten, Grüne und Liberale in der Klimapolitik. Auch wenn SPD und FDP effektiven Klimaschutz verhindern: Es werden vermutlich die Grünen sein, die den politischen Preis dafür bezahlen müssen. Den einen wollen sie zu viel, den anderen wollen sie zu wenig. Und beide Gruppen dürften die Grünen nun für schwach halten. Das ist eine gefährliche Kombination."/yyzz/DP/ngu