Britischer Beitritt zu Pazifik-Handelspakt CPTPP steht kurz bevor

LONDON (dpa-AFX) - Das Vereinigte Königreich steht unmittelbar vor einem Beitritt zum Pazifik-Handelspakt CPTPP. Noch in dieser Woche soll die Aufnahme offiziell besiegelt werden, wie britische Medien berichteten. "Für Großbritannien ist das aus politischer Sicht ein wirklich großer Gewinn, aber andererseits müssen sie auch einen Preis zahlen", sagte Handelsexpertin Minako Morita-Jaeger von der Universität Sussex der Deutschen Presse-Agentur. Zwar jubelte die konservative Zeitung "Telegraph" über einen "wichtigen Post-Brexit-Gewinn". Doch Morita-Jaeger mahnte, die Mitgliedschaft halte einem Vergleich mit der EU nicht stand.

Dem CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) gehören bisher elf Pazifik-Anrainer an, darunter Australien, Neuseeland, Kanada, Mexiko, Japan und Chile. Der Pazifikraum sei "der Wachstumsmotor der kommenden Jahrzehnte" und eine politische Schlüsselregion, sagte die Expertin. "Großbritannien wird von Europa in den indopazifischen Raum wechseln."