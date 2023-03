Experten sehen Nachbesserungsbedarf bei Fachkräfte-Einwanderung

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch neue Regeln für die Einwanderung von Fachkräften beschlossen, um Deutschland für sie attraktiver zu machen. Neben verschiedenen Erleichterungen - etwa beim Familiennachzug und der Anerkennung von Berufsabschlüssen - enthält der Gesetzentwurf die Einführung eines Punktesystems. Zu den Kriterien, die berücksichtigt werden, zählen Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug./and/DP/zb

Der Experte Enzo Weber vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, hält eine stärkere Förderung eingewanderter Arbeitskräfte für nötig. Staatliche Strukturen müssten die Unternehmen dabei unterstützen. "Qualifikation und Sprache sind für die Entwicklung im Arbeitsmarkt sehr wichtig." Wer die nicht erhalte, werde in Deutschland langfristig unter seinen Möglichkeiten arbeiten.

BERLIN (dpa-AFX) - Migrationsexperten sehen Nachbesserungsbedarf am geplanten Fachkräfte-Einwanderungsgesetz der Ampel-Koalition. So kritisierte der Konstanzer Ausländerrechtsexperte Daniel Thym in der "Welt" (Donnerstag), dass nicht mehr die Gleichwertigkeit eines ausländischen mit dem deutschen Berufsabschluss festgestellt werden muss, sondern generell die staatliche Anerkennung des Abschlusses im Herkunftsland reicht.

