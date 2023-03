Womöglich Showdown im Verkaufspoker um insolventen Airport Hahn

HAHN (dpa-AFX) - Im internationalen Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn kommt es an diesem Donnerstag möglicherweise zum Showdown. Womöglich geht die Hängepartie aber auch noch weiter. "Bei mehreren Bietern in Insolvenzverfahren ist es immer bis zur letzten Minute spannend", hieß es in Flughafenkreisen.

An diesem Donnerstag (12.25 Uhr) sind am Insolvenzgericht Bad Kreuznach Gläubigerversammlungen von vier Schwestergesellschaften des Airports Hahn im Fünf-Minuten-Takt terminiert. Sie könnten daher zu einer einzigen Versammlung zusammengefasst werden - mit einer Entscheidung hinter verschlossenen Türen.