Stratec hebt Dividende leicht an

BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist Stratec hebt die Dividende leicht an. Die Aktionäre sollen 0,97 Euro je Aktie erhalten und damit zwei Cent mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für 2022 mitteilte. Der Überschuss war 2022 indes um gut ein Viertel auf 29,2 Millionen Euro gefallen. Wie bereits bekannt, sank der Umsatz 2022 um 4,4 Prozent auf knapp 275 Millionen Euro und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) fiel um 17 Prozent auf 45,1 Millionen Euro. Gründe für die Rückgänge waren Corona-bedingt besonders hohe Vorjahreswerte sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen./mis/stk

