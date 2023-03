Am Ende dieses Jahrzehnts könnte es zu einer Unterversorgung mit Lithium kommen. Der Treibstoff der Elektroauto-Industrie kann nicht so schnell gefördert werden, wie die Nachfrage wächst. Da kann auch ein mögliches deutsches Veto für das Verbrenner-Aus in Europa wenig machen.

Alle größeren Wirtschaftsmächte haben das Aus für den Verbrennungsmotor beschlossen – manche früher, andere später. Doch spätestens 2040 dürfte es kaum noch Märkte geben, in denen neue Autos mit Verbrennungsmotor verkauft werden dürfen. Nur in der EU wehrt sich noch jemand. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat gerade eine Lanze für die „alte“ Autoindustrie gebrochen und eine Abstimmung der EU zum Verbrenner-Aus im Jahr 2035 verzögert. Ob der deutsche Widerstand lange durchzuhalten ist, darf bezweifelt werden. Hier geht es wohl eher um parteipolitische Spiele, schließlich stehen in Deutschland noch regionale Wahlen auf dem Programm.

Doch selbst bei einer Verschiebung des europäischen Verbrenner-Stopps, dürfte es für Elektroautos weiter bergauf gehen. Die gesamte Autoindustrie stellt gerade sukzessive ihre Produktion und ihre Entwicklung um. Neue Autos mit Verbrennungsmotor werden kaum entwickelt. Das Verbrenner-Aus könnte von Marktseite viel schneller erfolgen, als es die Gesetzgeber rund um den Globus planen.

Dementsprechend steht die Entwicklung erst am Anfang, doch der Markt für Elektroautos hat Fahrt aufgenommen. Ein Problem für viele Autokonzerne ist der Rohstoff Lithium. Schon jetzt ist die Lage am Markt dramatisch. 2022 war der Preis für das Alkalimetall bereits auf ein Rekordhoch gestiegen und sorgte für Stirnrunzeln bei den Controllern in vielen Unternehmen. Denn das drückt auf die Kosten. Fakt ist aber auch: Langfristig ist mit Elektroautos eine höhere Gewinnmarge für die Anbieter drin. Schließlich wird die Komplexität durch Elektroautos deutlich reduziert.

Doch es gilt die Versorgung jetzt abzusichern. Es dauert Jahre, bis Lithium-Minen in Produktion gehen, und trotz aller Prognosen, wuchs die Nachfrage nach Elektroautos/Batterien in den vergangenen Jahren immer stärker als das Angebot an Lithium. Die Zahl der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge soll schließlich bis 2030 auf rund 145 Mio. Autos steigen. Ein Marktgleichgewicht scheint weit entfernt zu sein. Darauf deuten auch die Aussagen von Albemarle-Boss Norris hin. Bei seinem Jahresausblick hatte er die Langfristschätzungen des größten, börsennotierten Lithium-Produzenten deutlich angehoben. Norris erwartet, dass am Ende dieser Dekade das Angebot an Lithium nur 80% der Nachfrage deckt.