SAF-Holland steigert Dividende stärker als erwartet

Die SAF-HOLLAND Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 11,11EUR gehandelt.

Nach der Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex, die am 21. Februar abgeschlossen wurde, rechnet SAF-Holland 2023 mit einem Umsatz zwischen 1,8 und 1,95 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr legte der Erlös - wie bereits bekannt - um etwas mehr als ein Viertel auf knapp 1,6 Milliarden Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um circa ein Drittel auf 125 Millionen Euro zu.

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland will die Dividende stärker anheben als erwartet. Die Aktionäre sollen 60 Cent je Aktie als direkte Gewinnbeteiligung erhalten, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach bei der Vorlage detaillierter Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. Damit soll die Dividende um 25 Cent oder etwas mehr als 70 Prozent steigen. Von Bloomberg befragte Experten hatten lediglich mit 50 Cent Dividende gerechnet. Auch die Margen- und Umsatzprognose liegt über den Erwartungen der Analysten.

