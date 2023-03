Riverside etabliert europäische Gruppe für Kontaminationskontrolle in Reinräumen

Cleveland, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) - Globaler Investor unterzeichnet

verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der führenden Unternehmen im Bereich

Reinraumverbrauchsmaterialien Dastex in Deutschland und Vita Verita in Schweden



The Riverside Company, der auf mittelständische Wachstumsunternehmen

spezialisierte, weltweit tätige Investor, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der

Dastex Reinraumzubehör GmbH & Co. KG (Dastex) unterzeichnet, einem führenden

spezialisierten, unabhängigen Distributor für Reinraumbekleidung und

-verbrauchsmaterialien in Europa. Parallel dazu unterzeichnete Riverside eine

Vereinbarung zur Übernahme von Vita Verita, einem führenden Unternehmen im

schwedischen Markt, als erste Erweiterung der Plattform. Der Abschluss der

Übernahmen steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die

zuständigen Aufsichtsbehörden.