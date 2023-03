Dr. Helene Mutschler neu in der Geschäftsführung von Aktion gegen den Hunger

Berlin (ots) - Dr. Helene Mutschler ergänzt ab März 2023 die Geschäftsführung

von Aktion gegen den Hunger und steht damit an der Seite von Jan Sebastian

Friedrich-Rust, der die humanitäre und entwicklungspolitische Organisation seit

der Gründung 2014 leitet. Ein Schwerpunkt von Mutschler wird die strategische

Weiterentwicklung des Marketings sein. Die promovierte Politologin wechselt von

Save the Children Deutschland, wo sie den Bereich Fundraising und Marketing

verantwortete.



"Klimakrise und andauernde Kriege und Konflikte haben zu einem Backlash im

weltweiten Kampf gegen den Hunger geführt, den wir nicht hinnehmen können. Die

Menschen, die sich in den Projektregionen mit ihrer Arbeit und auch politisch

dagegenstemmen, mit ausreichend Mitteln auszustatten, das ist für mich Ziel und

Ansporn", erklärt die 44-Jährige.





"Wir wollen uns durch die Verstärkung der Geschäftsführung für die nächsteWachstumsphase aufstellen," erklärt Cornelia Richter, ehrenamtlicheVorstandsvorsitzende von Aktion gegen den Hunger. "Dank der strategischenWeitsicht von Jan Sebastian Friedrich-Rust ist es uns binnen weniger Jahregelungen, die Organisation als relevante Stimme in der Zivilgesellschaft und derdeutschen humanitären Hilfe zu etablieren. Mit Helene Mutschler konnten wirjetzt eine ausgewiesene Fundraising- und Marketingexpertin und eineambitionierte, emphatische Führungskraft gewinnen, um die nächsten Schritte mituns zu gehen", so Richter.Friedrich-Rust ergänzt: "Ich habe mich ganz persönlich für eine Doppelspitzeeingesetzt, da dies meines Erachtens neue Perspektiven für unsere Organisationeröffnet. Ich bin davon überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, dasWirkungsfeld von Aktion gegen den Hunger auf politischer Ebene sowie mittelsunserer weltweiten Projekte in den kommenden Jahren nochmals signifikant zuerweitern."Vor ihrer Station bei der Kinderrechtsorganisation Save the Children, woMutschler zwischen 2016 und 2023 für ein signifikantes Wachstum der Einnahmenund Unterstützenden sorgte, leitete sie das Fundraising der Welthungerhilfe inBonn. Nach beruflichen und privaten Stationen u.a. in St. Petersburg, Moskau undNew York lebt sie seit einigen Jahren in Berlin.Zu den Schwerpunkten der neuen Geschäftsführerin werden die strategischeWeiterentwicklung und Digitalisierung des Marketings und der Ausbau derFundraising- und Kommunikationskanäle gehören. Zentral wird außerdem dieGewinnung neuer Unternehmens- und Stiftungskooperationen für die Organisationsein, die in Deutschland mit der Bildungsinitiative "Schulen gegen den Hunger"und dem Human Rights Film Festival Berlin über zwei Formate mit besondererStrahlkraft verfügt.